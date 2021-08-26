Курс валют: підсумки четверга

У четвер зростання котирувань безготівкового долара на міжбанківському валютному ринку значно прискорилося.

Імпортери, які переконалися, що тренд по долару остаточно розвернувся вгору, сьогодні активізували покупки валюти для оплати контрактів. До них приєдналися спекулянти, відчувши можливість непогано заробити на грі на підвищення. У той же час експортери, яким почали великі виплати компенсації податку на додану вартість (тільки за сьогодні Держказначейство направило на ці цілі 455 млн гривень), не поспішали продавати валютні запаси, і покупці були змушені брати долари набагато дорожче, ніж в попередні дні.

Національний банк поки ніяк не відреагував на те, що відбувається: сьогодні він був виключно в ролі спостерігача.

Закрили торги четверга на 12 копійок на купівлі і на 13 копійок на продажу вище, ніж в середу.

Хід торгів

Стартові котирування - 26,70 / 26,75 (купівля / продаж).

Торги четверга відкрилися щодо вузько: спред на відкритті склав всього 5 копійок. Перша угода на 0,5 млн за ціною 26,74 гривень пройшла о 09:37. Практично відразу стало зрозуміло, що сьогодні день продавця: експортери навідріз відмовлялися скидати ціну, змушуючи покупців брати дорого. До 10:20 торгівля йшла в діапазоні 26,74-26,755 гривень. Потім дешеві пропозиції закінчилися, і угоди перемістилися спочатку в район 26,75-26,79 гривень, а після 12 дня дешевше 26,80 купити було вже неможливо. Частина покупців вирішила почекати, сподіваючись на появу або Нацбанку, або когось із «держбанків» з продажами, але їх не було. Торгівля завершилася на денних максимумах.

Котирування закриття - 26,84 / 26,87 (купівля / продаж).

Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg сьогодні виріс на 16,7 млн у порівнянні з середою і склав 204,9 млн доларів. Також банки проводили операції в системах Refinitiv (колишня Reuters) і Укрділінг.

Довідковий курс гривні до долара США зафіксовано Національним банком на 12:00 на рівні 26,766 гривень.

Офіційний курс долара на 27 серпня встановлений на позначці 26,7744 гривень за долар, зростання на 6,7 копійки.

Офіційний курс євро на 27 серпня встановлений на позначці 31,5121 гривень за євро, зростання на 16,83 копійок.

Готівковий долар в обмінниках Києва протягом дня подорожчав на 11 копійок: вранці його продавали по 26,82-26,83 гривень, а до вечора - вже по 26,93-26,95 гривень. Оператори валютного ринку повідомляють про зростання попиту на готівкову валюту.

На міжнародному валютному ринку FOREX співвідношення EUR / USD на 18:00 - 1,1754. Сьогодні євро спочатку зріс до позначки 1,1777 долара, а потім опустився до 1,1745 долара після початку симпозіуму в Джексон-Хоул, на якому завтра очікується виступ глави ФРС США Джерома Пауелла. Готівковий євро в столиці подорожчав на 15 копійок: вранці його продавали по 31,35-31,37 гривень, а до вечора цінник підняли до 31,50-31,53 гривень. Євро дорожчає паралельно з доларом, вже не так сильно реагуючи на ситуацію на FOREX.

Російський рубль відновив падіння до американського долара. Сьогодні він опустився з 73,80 до 74,45 рублів за долар. Станом на 18:00 він торгується у вузькому діапазоні 74,25-74,33 рубля за долар. Готівковий рубль основна маса обмінників продавала по 3,60-3,63 гривні; почали з'являтися пропозиції по 3,65 гривні за 10 рублів.