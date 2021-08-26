Громадяни США загинули в результаті вибуху в Кабулі (Оновлено)
Пентагон підтвердив загибель кількох американських громадян в результаті вибуху біля міжнародного аеропорту Кабула, повідомляє Лента.Ру.
Про це заявив у своєму акаунті Twitter прес-секретар міністерства оборони США Джон Кірбі.
За його словами, те, що сталося - результат кількох атак.
"Ми можемо підтвердити, що вибух біля воріт був результатом комплексної атаки, в результаті якої загинуло кілька мирних жителів США. Ми також можемо підтвердити, як мінімум, ще один вибух в готелі Baron або поруч з ним", - повідомив Кірбі.
Повідомляється також, що через події в Кабулі перенесли початок зустрічі лідерів США та Ізраїлю.
"Початок зустрічі Байдена і прем'єр-міністра Ізраїлю буде відкладено через події в Афганістані", - написав журналіст Амічай Штайн.