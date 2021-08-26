Громадяни США загинули в результаті вибуху в Кабулі (Оновлено)

Пентагон підтвердив загибель кількох американських громадян в результаті вибуху біля міжнародного аеропорту Кабула, повідомляє Лента.Ру.

Про це заявив у своєму акаунті Twitter прес-секретар міністерства оборони США Джон Кірбі.

За його словами, те, що сталося - результат кількох атак.

"Ми можемо підтвердити, що вибух біля воріт був результатом комплексної атаки, в результаті якої загинуло кілька мирних жителів США. Ми також можемо підтвердити, як мінімум, ще один вибух в готелі Baron або поруч з ним", - повідомив Кірбі.

We can confirm that the explosion at the Abbey Gate was the result of a complex attack that resulted in a number of US & civilian casualties. We can also confirm at least one other explosion at or near the Baron Hotel, a short distance from Abbey Gate. We will continue to update. - John Kirby (@PentagonPresSec) August 26, 2021

Повідомляється також, що через події в Кабулі перенесли початок зустрічі лідерів США та Ізраїлю.

"Початок зустрічі Байдена і прем'єр-міністра Ізраїлю буде відкладено через події в Афганістані", - написав журналіст Амічай Штайн.