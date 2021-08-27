Стало відомо, скільки недоотримав держбюджет через контрабанду

Державний бюджет України у 2020 році недоотримав майже 280 млрд грн через контрабандні потоки на митному кордоні, повідомляє УНІАН.

Про це за результатами проведеного дослідження на прес-конференції повідомив співробітник Інституту економіко-правових досліджень ім. Валентина Мамутова Національної академії наук України Андрій Лига.

"За нашими розрахунками, прямі втрати держбюджету у 2020 році (пов’язані з реалізацією контрабандних, контрафактних та безоблікових товарів) склали майже 280 млрд грн" , – зазначив він.

Лига підкреслив, що у 2020 році розмір тіньової економіки склав 30,8% валового внутрішнього продукту (ВВП), а у грошовому вимірі був 1 трлн 864 млрд грн (у 2019 році – 1 трлн 824 млрд грн, 31,5%).

"Це відкинуло нашу економіку до країн з неринковою, перехідною економікою, для яких вважається, що розмір тіньової економіки від 30 до 50% ВВП. Розмір контрабанди у 2020 році – 470 млрд грн (у 2019 році – 537 млрд грн)" , – зазначив він.

Раніше повідомлялося, що за даними Мінфіну, фактичні доходи державного бюджету України у 2020 році становили 1,076 трлн грн, що на 53,9 млрд грн більше від планового показника.