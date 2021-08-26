Залпова злива затопила частину Одеси
Одесу накрила негода, і кілька вулиць в різних районах міста, а також знаменитий ринок "Сьомий кілометр" сильно затопило в результаті залпової зливи вдень 26 серпня, повідомляє РБК-Украина.
Фото і відео наслідків "мокрої" стихії зняли одесити, після чого кадри розмістили в мережі в пабліках.
Вода залила приміщення магазинів та під'їзди будинків, на вулицях водостоки не змогли впоратися з такою великою кількістю опадів.
Так, незабаром ватерлінія на дорогах піднялася так, що Південна Пальміра стала нагадувати Венецію.
Комунальники займаються ліквідацією наслідків підтоплення. На вулиці виведені спецтехніка і пожежні машини, працюють помпи, відкачуючи воду.
Через "озера" на проїжджій частині доріг ускладнено рух транспорту, утворилися затори.
Як поінформували в КП "Міські дороги" на сторінці в Facebook, на проблемні ділянки всього відправили 36 одиниць техніки та 270 комунальників.
У муніципальному департаменті міського господарства уточнили, що складнощі з проїздом авто виникли, зокрема, на вулицях Черняховського, тінистій, Небесній Сотні, Вільямса, хімічній, Приморській і газовому провулку.
Також повідомляється, що сильно "попливла" Аркадія.
Крім того, на П'ятому майданчику залило територію промтоварного ринку "Сьомий кілометр".
Автор: Володимир Костирін