Виробництво картоплі в Україні скоротилося на 13%

Виробництво картоплі в Україні за останні десять років скоротилося на 13,3% - із 24 тис. тонн до 20,8 тис. тонн, на сьогодні країна посідає четверте місце у світі за валовим виробництвом картоплі, заявив міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко на прес-конференції в Херсонській області, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Наша держава має взяти чітке лідерство в питанні виробництва картоплі. Четверте місце у світі - це не наш максимум, знаю, що можемо більше ﻿﻿ " , - сказав він.

За даними міністра, робоча група Мінагрополітики вже розробила проект порядку використання бюджетних коштів для державної підтримки виробників картоплі. Міністр уточнив, що наразі документ проходить правову експертизу в Міністерстві юстиції, після закінчення якої його буде спрямовано на розгляд уряду.

Лещенко наголосив, що проект передбачає державну підтримку с/г виробників та безповоротну компенсацію до 50% вартості (без урахування ПДВ) будівництва холодильників для зберігання самостійно вирощеної картоплі (картоплесховищ), а також цехів для її первинної переробки.

За його даними, проект порядку використання коштів для підтримки цієї галузі створить умови для розвитку картоплярства в Україні, забезпечить українців картоплею та продуктами її переробки, а запуск програми держпідтримки допоможе протягом року стабілізувати ціни на цей продукт.