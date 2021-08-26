Moderna в Україні залишилася лише для другої дози

В Україні станом на 26 серпня немає зайвих доз вакцини проти COVID-19 виробництва компанії Moderna, повідомляє Деловая столица.

Так, на національному складі України станом на 26 серпня не залишилося вакцини проти COVID-19 виробництва Moderna. Є тільки на місцях і це для другої дози.

"Зараз вакцина Moderna має використовуватись лише для завершення імунізації тим, хто вже отримав першу дозу вакцини" , – йдеться в повідомленні.

На регіональних і місцевих складах знаходяться 805 652 дози вакцини Moderna.

У вересні поставок цієї вакцини не очікується, оскільки 2 млн доз були поставлені в Україну в рамках міжнародної ініціативи COVAX, а не через держзакупівлі.

Загалом на складах країни залишилася наступна кількість вакцин:

CoronaVac

Залишки на національному складі – 2 700 560 доз;

на регіональних і місцевих складах – 3 808 082 дози.

Pfizer

Залишки на національному складі – 37 440 доз;

на регіональних і місцевих складах – 523 798 доз.

AstraZeneca

Залишки на національному складі – 1 807 980 доз;

на регіональних і місцевих складах – 1 380 568 доз.

У МОЗ зауважили, що ті, хто отримав першу дозу, отримають і другу. Всі вищеназвані вакцини доступні також і для першої дози.

Всього станом на 24 серпня 2021 року, на національному, регіональних та місцевих складах знаходяться понад 11 млн. вакцин різних виробників.