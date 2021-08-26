Фонд соцстраху відзвітував про збільшення декретних виплат

За підсумками липня 2021 року сума середньоденної виплати допомоги по вагітності та пологах від Фонду соціального страхування (ФССУ) склала 344,7 грн. Це на 22,3% (63 грн) більше, ніж в липні 2020 року, повідомляє UBR.

У розрізі регіонів розмір допомоги коливається від 272 грн у Волинській області та до 504,9 грн в Києві.

Відомо, що розмір допомоги по вагітності та пологах залежить від середньої заробітної плати застрахованої особи. ФССУ фінансує такі виплати в сумі 100% середнього доходу незалежно від тривалості страхового стажу.

Найбільші суми в областях, де працівницям за кожен день декретної відпустки ФССУ нараховує виплати:

Київська - 333,2 грн;

Луганська - 321,5 грн;

Донецька - 318,2 грн;

Дніпропетровська - 317,4 грн;

Миколаївська - 315 3 грн;

Закарпатська - 314,2 грн;

Одеська - 311,6 грн;

Черкаська - 303 грн.

За липень Фонд прийняв на фінансування заяви-розрахунки для виплати декретних виплат на суму понад 434,7 грн.

Відзначається, що дата фінансування декретної допомоги залежить від дня подачі роботодавцем заяви-розрахунку на виплату коштів працівникові.

За стандартом таку допомогу від ФССУ жінки отримують 126 календарних днів (70 днів до передбачуваного дня пологів і 56 днів після пологів).

Додатково може видаватися листок про непрацездатність (14 календарних днів), який також підлягає оплаті за рахунок коштів Фонду. Такий листок видається в разі передчасних або багатоплідних пологів, виникнення ускладнень під час пологів або в післяпологовому періоді.