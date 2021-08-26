Понад 30 людей постраждали від вибухів на складі боєприпасів в Казахстані

Понад 30 людей потрапили до лікарні з пораненнями в результаті вибухів на складі з боєприпасами на території військової частини в Жамбильській області на півдні Казахстану, повідомила прес-служба адміністрації (акімату) регіону, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"До міської лікарні N1 міста Тараз із різними пораненнями надійшли 32 людини", - йдеться в повідомленні прес-служби.

За даними влади регіону, повідомлення про займання складу боєприпасів військової частини N28349 (інженерно-саперна бригада) міністерства оборони надійшло о 19:10 за місцевим часом. "Горить склад боєприпасів розміром 41 на 17. Є інформація про два великі вибухи і одного постраждалого співробітника департаменту НС області", - наголошується в повідомленні.

Наразі піднято весь особовий склад департаменту поліції області у кількості 300 осіб і особовий склад військової частини 5513 у кількості 520 осіб.