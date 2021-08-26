У жительки Харкова виявлено малярію

У Харкові зареєстровано завізний випадок тропічної малярії.

Як повідомляється на офіційному сайті Харківського обласного лабораторного центру, хвора - 42-річна жителька Харкова, яка повернулася з Нігерії в Україну 16 серпня.

"Під час перебування у вищезазначеній країні на малярію не хворіла, проте відзначала укуси комарів. Індивідуальну хіміопрофілактику до виїзду та під час перебування не здійснювала", - йдеться в повідомленні.

Під час епідеміологічного розслідування встановлено, що 20 серпня у жінки з'явилися клінічні ознаки захворювання (загальна слабкість, головний біль, підвищення температури до 38,5º), але по медичну допомогу вона звернулася лише 24 серпня. Хвору госпіталізували, під час обстеження у неї було виявлено збудників тропічної малярії.

Фахівці Харківської міської філії лабцентру провели епідеміологічне розслідування і комплекс протиепідемічних заходів за місцем проживання пацієнтки.

Це дев'ятий випадок завізної малярії, зареєстрований на території регіону від початку 2020 року. Два з цих випадків були летальними.