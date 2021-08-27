Ремонт дороги в аеропорт "Бориспіль" завершено

На автодорозі, що сполучає столицю і Міжнародний аеропорт "Бориспіль", завершено ремонт головної автомагістралі, повідомила прес-служба Державного агентства автомобільних доріг України ("Укравтодор").

На 17-ти кілометрах дороги встановлять інтелектуальну автоматизовану систему управління дорожнім рухом.

На інформаційних табло буде відображатися інформація про дорожні умови та обмеження швидкості, пробки, температуру і стан дорожнього покриття. Перші цифрові табло поки працюють в тестовому режимі.

"У рекордні строки відремонтована головна магістраль столиці в Міжнародний аеропорт "Бориспіль"- М-03 Київ-Харків-Довжанський. Проїжджу частину оновили менш ніж за два місяці", - відзначили в Держагентстві.

На даному етапі вісім смуг руху в обидва боки мають нове дорожнє покриття, з розміткою і сучасним освітленням.