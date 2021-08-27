Американські мільярдери розбагатіли на 1,8 трильйона доларів

Пандемія обернулася значними фінансовими труднощами в США, але надбагаті люди обійшлися без серйозних втрат, повідомляє "Лента.ру".

Мільярдери настільки добре впоралися з епідемією коронавірусу, що стали в цілому на 1,8 трильйона багатшими.

Організація «Американці за податкову справедливість» (ATF) і програма Інституту політичних досліджень з питань нерівності (IPS) випустили звіт, який показує, скільки заробили мільярдери за час пандемії. Їх загальний добробут злетів майже на дві третини - 62 відсотки - і досяг 4,8 трильйона доларів. У березні 2020 року найбагатші люди Америки сумарно володіли приблизно трьома трильйонами доларів.

Статок генерального директора Tesla Ілона Маска збільшився на 150 мільярдів доларів за пандемію, тобто на 600 відсотків, а багатство засновника Amazon Джеффа Безоса зросло на 75 мільярдів.

«Удача цих мільярдерів в останні 17 місяців виглядає ще більш жахливою, коли порівнюється з руйнівним впливом коронавірусу на робочих людей, - йдеться в звіті. - Більше 86 мільйонів американців втратили роботу, майже 38 мільйонів перехворіли на коронавірус і більш 625 тисяч померли від нього».

Звіт вийшов після червневої доповіді організації ProPublica, в якій описувалося, як найбагатшим американцям, в тому числі Безосу і Маску, вдалося уникнути виплати федерального прибуткового податку.

У серпні Ілон Маск посів друге місце в списку найбагатших людей, обігнавши власника модних будинків Dior і Louis Vuitton Бернара Арно, і наблизився до лідера рейтингу Джеффа Безоса. Зараз генеральний директор Tesla займає першу позицію зі статками 193 мільярди доларів, в той час як засновник Amazon знаходиться на другому місці, а його багатство оцінюють в 192 мільярди доларів.