США вдарили по найбільшому німецькому банку

Підрозділ з управління активами найбільшого німецького банку Deutsche Bank - DWS потрапив під розслідування з боку влади США. Компанію звинуватили у невідповідності вимогам екологічного, соціального і корпоративного управління, повідомляє Лента.Ру.

Федеральні прокурори зацікавились DWS після того, як колишній співробітник Дезіре Фікслер заявив, що фірма завищила показники стійкості за деякими інвестиціями. Перевірка, проведена Комісією з цінних паперів і бірж, знаходиться на ранній стадії. DWS ввела в оману інвесторів і прикрасила свої зусилля щодо забезпечення стійкості. Фірма малювала для своїх клієнтів більш райдужну картину, хоча насправді мала труднощі зі своєю екологічною, соціальною і корпоративною інвестиційною стратегією.

Deutsche Bank володіє контрольним пакетом акцій фірми DWS, і для німецького банку розслідування стало ударом. Цінні папери Deutsche Bank впали на 1,9 відсотка, а акції DWS - на 12 відсотків. Розслідування посилило безліч юридичних проблем для головного виконавчого директора Deutsche Bank Крістіана Сьюінга, який прагне скористатися перевагою тренда на інвестиції, спрямовані на екологічні або соціальні цілі.

У червні 2021 року німецькому банку вже довелося розбиратися зі скаргами клієнтів. Тоді споживачі були незадоволені нав'язуванням незрозумілих послуг. В результаті Deutsche Bank звільнив кілька співробітників і виплатив понад 10 мільйонів євро компенсації найбільшому в світі виробнику вина J.Garcia Carrion.