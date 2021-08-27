Фондовий ринок США поставив ультиматум китайським компаніям

Голова Комісії з цінних паперів і бірж (SEC) Гері Генслер оголосив, що китайські компанії повинні підкоритися новим правилам аудиту США і дозволити американській стороні перевірку їх фінансових матеріалів. Якщо фірми не виконають цієї вимоги до 2024 року, їх «виженуть» з американського фондового ринку, піддавши їх акції делістингу (виключення зі списків фондових бірж), повідомляє "Лента.ру".

Зараз на фондовому ринку США розміщені акції сотень китайських компаній, що вже дозволило їм залучити мільярди доларів. В кінці 2020 року американська влада ухвалила закон, за яким іноземні компанії протягом трьох років повинні забезпечити США контроль за якістю аудиту, інакше їм буде загрожувати делістинг. Обмеження придумали в першу чергу для того, щоб «покарати» китайських емітентів. Дональд Трамп, в той час діючий президент США, підкреслив, що азіатські фірми десятиліттями користувалися американськими біржами і отримували звідти кошти.

Глава SEC Гері Генслер 24 серпня попередив, що буде суворо дотримуватися нових правил і не допустить ніяких відстрочок у перевірках. Найближчим часом азіатські фірми піддадуться більш ретельному аудиту. Якщо підприємства відмовляться, їх акції можуть бути виключені з лістингу Нью-Йоркської фондової біржі і біржі Nasdaq вже в 2024 році.

«Шлях вільний, - підсумував Генслер. - Годинник цокає».

За словами Генслера, інвестори потребують «повного і справедливого» розкриття інформації аудиту, додавши, що відомство приділить особливу увагу відомостям про «регуляторні ризики, різні політичні ризики» для китайських активів у разі, якщо на батьківщині компанії потраплять під тиск влади. Глава SEC стверджує, що перевірки, швидше за все, проведуть в 2022 році.

Жорстка позиція Гері Генслера розвіяла надії великих банків, бірж і керуючих активами, які отримують більший прибуток від торгівлі китайськими акціями, на те, що виконання доручення Конгресу буде відстрочено. Це дало б Пекіну більше часу для укладення угоди з вашингтонськими регулюючими органами, яка дозволила б продовжити процес торгівлі акціями.

В останні місяці Пекін піддав масштабним репресіям компанії, які торгують на американських біржах, що викликало різке падіння цін на їхні акції і викликало невдоволення інвесторів. Ці дії китайської влади спонукали Комісію з цінних паперів і бірж призупинити нові IPO азіатських компаній.