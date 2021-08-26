Вибухи в Казахстані тривають: проводиться евакуація населення

У Казахстані з району Тараза, де тривають вибухи на військових складах, проводиться евакуація населення, повідомляє Деловая столица.

За попередніми даними, вибух на військовому складі спровокував спалах біля одного з будинків.

Пожежа призвела до вибуху "невстановлених предметів".

У Міноборони Казахстану повідомили, що на складах зберігаються інженерні боєприпаси, які не мають великої дальності розльоту. Разом з тим для безпеки йде евакуація мешканців прилеглих будинків і селищ.

Як повідомляють місцеві жителі в соцмережах, на палаючому складі продовжують розриватися боєприпаси.

Як повідомив президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, для ліквідації наслідків пожежі на складі створено оперативний штаб. За даним фактом порушено кримінальну справу. На місце події направлені підрозділи МВС, МНС. В районі НП припинено залізничний рух.