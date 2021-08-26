Люди в Україні іноді надто вільні, — Зеленський

В Україні живуть вільні люди, іноді вони "надто вільні"﻿. Про це президент Володимир Зеленський заявив в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі 1+1, повідомляє Деловая столица.

Так, один із гостей студії заявив, що в Україні відчувається "запах свободи".

"У нас такі люди сучасні, дуже інтелектуальні, прикольні, круті, вільні, іноді — надто вільні. Я погоджуюсь, і тому не треба забороняти цю свободу. Я з тобою… Чи з Вами… З тобою, раз ми про свободу, погоджуюсь" , — сказав Зеленський.

Президент зазначив, що "без порядку зовсім — неможливо".

"Тому що ми повинні показати, наприклад, безпечне життя людям на вулицях, освітлення, щоб люди не переймалися через ті чи інші проблеми комфортного життя, тобто безпеку. Безпека, суди: те, про що говорять інвестори. Будь ласка, при всій повазі, дайте нам нову судову систему, правоохоронну систему" , — заявив Зеленський.

За словами президента, триває "момент очищення правоохоронної системи".