До землі мчить астероїд зо два футбольні поля

У бік Землі наближається величезний потенційно небезпечний астероїд, розмір якого може дорівнювати розміру двох футбольних полів. Він промчить близько нашої планети вже 29 серпня, повідомляє РБК-Украина.

Астероїд відкрили зовсім недавно, 3 серпня, присвоївши йому ім'я 2021 PT. Один оборот навколо Сонця він здійснює за 494 земних дня або 1,35 земних року.

Поки що астрономам не вдалося точно визначити розмір астероїда, однак виходячи з попередніх розрахунків він становить від 109 до 245 метрів.

Це космічне тіло визнано фахівцями потенційно небезпечним. Астероїд наблизиться на мінімальну відстань до Землі (4,91 мільйона кілометрів) зі швидкістю 7 кілометрів на секунду 29 серпня о 03:52 за київським часом.

На схемі нижче орбіта Землі позначена синім, астероїда 2021 PT білим, пунктиром - орбіти Меркурія, Венери і Марса.

Експерти кажуть, що загрози зіткнення немає, але при наступному зближенні з планетою, 22 серпня 2040 року, він промчить вже ближче - на відстані приблизно 2,68 мільйона кілометрів.

Чому такі астероїди потенційно небезпечні

Вчені NASA називають "потенційно небезпечними" астероїди, які потрапляють під ці критерії: їх діаметр понад 140 метрів, а мінімальна відстань до Землі при зближенні - менше 7,5 млн км.

Ці астероїди відстежують, щоб попередити будь-яку потенційну загрозу, адже їх траєкторія з кожним наближенням до планети змінюється.

Скільки потенційно небезпечних астероїдів очікується у 2021 році

Слід сказати, що не дуже великі астероїди пролітають біля нашої планети щодня, а то і по кілька разів за день. Але потенційно небезпечних набагато менше, вони наближаються до Землі приблизно 1-5 разів на місяць.

Крім описаного в статті 2021 PT, до нас наблизяться:

2021 NY1 22 вересня (його діаметр 133-297 м),

2004 UE 13 листопада (діаметр - 133-298),

3361 Orpheus 198 21 листопада (415-929 м),

4660 Nereus 1982 DB 11 грудня (579-1294 м),

163899 2003 SD220 17 грудня (781-1746 м),

2017 AE3 29 грудня (116-259 м).

Автор: Світлана Мащенко