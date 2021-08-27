У США підтримують співпрацю з Україною — політолог про візит Зеленського

Про майбутній візит президента України Володимира Зеленського до США висловився в програмі "Сьогодні Увечері" на телеканалі "Україна 24﻿" російський політолог Андрій Піонтковський.

"Це дуже важливий візит, на якому насамперед обговорюватимуться питання безпеки, військового співробітництва України та США. І не секрет, що з цього приводу в американському істеблішменті тривають дебати. Переважна більшість підтримує тверду політику співпраці, але всередині адміністрації діє така група, яка симпатизує Путіну, назвемо їх ім ﻿ ена: Керрі, Салліван, які відповідають за поразку Байдена в Женеві. Навіть CNN зазначила, що Путін отримав на саміті все, що хотів, і передусім вичавив із Байдена підтримку Мінських угод в путінській інтерпретації" , — зазначив він.

Піонтковський нагадав позицію України.