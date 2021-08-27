У США підтримують співпрацю з Україною — політолог про візит Зеленського
Про майбутній візит президента України Володимира Зеленського до США висловився в програмі "Сьогодні Увечері" на телеканалі "Україна 24" російський політолог Андрій Піонтковський.
"Це дуже важливий візит, на якому насамперед обговорюватимуться питання безпеки, військового співробітництва України та США. І не секрет, що з цього приводу в американському істеблішменті тривають дебати. Переважна більшість підтримує тверду політику співпраці, але всередині адміністрації діє така група, яка симпатизує Путіну, назвемо їх імена: Керрі, Салліван, які відповідають за поразку Байдена в Женеві. Навіть CNN зазначила, що Путін отримав на саміті все, що хотів, і передусім вичавив із Байдена підтримку Мінських угод в путінській інтерпретації", — зазначив він.
Піонтковський нагадав позицію України.
"Це вже відіграно в українській дипломатії. Україна зайняла тверду позицію, що ніяких згадок Мінських угод і формули Штайнмаєра в комюніке зустрічі не буде. Тепер мова йде про конкретизацію підтримки в разі російської військової агресії, тим більше що ймовірність путінської військової авантюри різко підвищилася в останні дні, Москва в ейфорії від виведення військ США з Афганістану і сприймає його як провал Америки", — сказав він.