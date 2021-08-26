Американку, що покашляла на продукти, засудили до тюремного терміну

Американку засудили до двох років позбавлення волі після того, як вона кашлянула на продукти в супермаркеті, сказавши, що хворіє Covid-19, повідомляє InfoResist.

Інцидент стався в березні 2020 року. 37-річна Маргарет Енн Сірко зайшла в супермаркет Gerrity's в Пенсільванії і викрикнула: «Я хворію на коронавірус, зараз ви все захворієте! ». При цьому жінка покашляла на полицю з фруктами.

Після цього власнику супермаркету довелося викинути їжу на суму $ 35,000.

Адвокат Сірко заявив, що під час інциденту у неї був негативний результат тесту на Covid-19, але вона була в стані алкогольного сп'яніння.

Сама жінка принесла вибачення в суді за вчинок.