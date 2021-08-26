Зеленський назвав свої головні досягнення за час президентства

Президент Володимир Зеленський розповів про досягнення в країні за час його перебування на посаді глави держави.﻿ Про це він заявив в ефірі програми "Право на владу", повідомляє УНИАН.

"Я роблю все, щоб нас поважали за кордоном, не тільки всередині нашої країни, щоб рахувалися з нашою думкою, щоб ми були суб'єктом, щоб ми були разом, щоб за нас не вирішували питань... Суб'єктність України - раз, і Кримська платформа, і така кількість країн, яка приїхала. Друга історія - це інфраструктура. Я вважаю, що ганьба, якщо в тебе немає інфраструктури в країні... Третє - у нас одна із найпотужніших на сьогодні армій в Європі" , - сказав глава держави, відповідаючи на питання, що він вважає своїми головними трьома досягненнями на посаді президента станом на сьогодні.