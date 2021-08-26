США ввели мито на труби від дніпровського підприємства Пінчука

Сполучені Штати Америки ввели мито на труби від дніпровського підприємства Віктора Пінчука «Інтерпайп», повідомляє Телеканал D1.

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Міністерство торгівлі США ввело ввізне мито на безшовні труби підприємства олігарха Пінчука «Інтерпайп», яке розташоване в Дніпрі. На думку чиновників, низькі ціни українських безшовних труб спотворювали конкуренцію на американському ринку.

Тепер для доступу на американський ринок «Інтерпайп» Віктора Пінчука повинен буде платити мито в 23.75%.

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