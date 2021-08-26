США ввели мито на труби від дніпровського підприємства Пінчука

Сполучені Штати Америки ввели мито на труби від дніпровського підприємства Віктора Пінчука «Інтерпайп», повідомляє Телеканал D1.

Міністерство торгівлі США ввело ввізне мито на безшовні труби підприємства олігарха Пінчука «Інтерпайп», яке розташоване в Дніпрі. На думку чиновників, низькі ціни українських безшовних труб спотворювали конкуренцію на американському ринку.

Тепер для доступу на американський ринок «Інтерпайп» Віктора Пінчука повинен буде платити мито в 23.75%.