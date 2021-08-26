В Ігіл взяли на себе відповідальність за теракти в Кабулі

Терористичне угрупування "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність за теракти поблизу кабульського аеропорту, повідомляє Интерфакс-Украина.

У телеграм-каналі угруповання повідомляється, що саме його бойовики організували два вибухи і стрілянину поблизу аеропорту Кабула.

Раніше багато експертів висловлювали думку, що за цими нападами стоїть ІГ.

Зокрема в адміністрації США висловили думку, що за терактами в кабульському аеропорту стоїть афганський підрозділ ІГ. Аналогічної версії дотримуються і британські військові джерела. Співрозмовники телеканалу Sky News пояснили, що дана версія в даний час вважається "вкрай ймовірною".