Киянам можуть перекрити подачу води: кому загрожує відключення

АК "Київводоканал" відключатиме від водопостачання злісних неплатників, які систематично ігнорують платіжки і не бажають реструктуризувати свої борги, повідомляє UBR.

У підприємстві назвали такі відключення - "методом роботи з боржниками", до якого "Київводоканал" вдається "в крайньому випадку".

"Ми завжди відкриті до співпраці зі споживачами, навіть тими, хто заборгував нам дуже істотні суми ... Але у випадках, коли споживачі не йдуть на діалог і стають злісними неплатниками, ми змушені вдаватися до більш суворих заходів", - пригрозили в компанії.

При цьому клієнтам пропонують укладати договори про реструктуризацію, звернувшись в Центри обслуговування споживачів "Київводоканалу".

У коментарі під постом підприємство уточнює, що відключати від води в Києві будуть окремі квартири боржників, а не весь багатоповерховий будинок.

В "Київводоканалі" посилаються на зняття мораторію на відключення споживачів, які мають заборгованість, від комунальних послуг. Відповідна норма закону №1657-IX вступила чинності 20 серпня 2021 року.