Зеленський відреагував на вибухи в Кабулі
Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття народам США та Афганістану, сім'ям всіх загиблих в результаті терактів в Кабулі (Афганістан), повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Жахливий теракт в Кабулі. Глибокі співчуття народам США та Афганістану, сім'ям всіх загиблих. Одужання пораненим. Тероризм повинен бути засуджений всіма сторонами в Афганістані", - написав Зеленський у Твіттер у четвер.
Він підкреслив, що необхідно спільними зусиллями евакуювати тих хто залишився в афганській столиці.
"Спільно з партнерами маємо активніше працювати для евакуації тих, хто потребує допомоги", - сказано в повідомленні.