Зеленський відреагував на вибухи в Кабулі

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття народам США та Афганістану, сім'ям всіх загиблих в результаті терактів в Кабулі (Афганістан), повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Жахливий теракт в Кабулі. Глибокі співчуття народам США та Афганістану, сім'ям всіх загиблих. Одужання пораненим. Тероризм повинен бути засуджений всіма сторонами в Афганістані" , - написав Зеленський у Твіттер у четвер.

Жахливий теракт у # Кабулі . Глібокі Співчуття народам США й Афганістану, родинам усіх Загибла. Одужання пораненим. Тероризм має буті засуджений усіма сторонами в Афганістані. Спільно з партнерами маємо актівніше працювати для евакуації тих, хто потребує допомоги. - Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 26, 2021

Він підкреслив, що необхідно спільними зусиллями евакуювати тих хто залишився в афганській столиці.