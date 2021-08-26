В Одесі море вкрилося невідомою субстанцією

У Одесі після сильної зливи, море вкрилося невідомою субстанцією. Також відчутний сильний сморід, повідомляє РБК-Украина.

У мережі оприлюднили відео моря біля клубу Ibiza. На ньому видно, що на воді плаває багато білих невідомих плям.

Окрім того, ці плями, які плавають на воді, схожі на піну. Однак, відчутно помітно, що в них є плівка. Тому наразі точно невідомо, що це, та як воно потрапило в море.

Найбільше цієї речовини прибило до хвилерізу. Вона плаває довкола нього на площі приблизно кілька десятків квадратних метрів. Також через це на пляжі відчувається сильний неприємний запах.

У коментарях користувачі пишуть, що це жир, який зливають заклади харчування.

Автор: Тетяна Самарук