Зеленський порадив представникам бізнесу йти в політику

Президент Украины Владимир Зеленский предложил представителям украинского бизнеса заниматься политикой в случае, если они хотят жить в Украине, повідомляє Интерфакс-Украина.

"Украинцам, таким прогрессивным, которые находятся здесь, нужно рисковать … бизнес должен идти в политику, помогать стране, если он хочет жить здесь … Мне кажется, что это первое, где мы можем объединиться – просто идти в политику. Будет очень сложно" , - заявил Зеленский в эфире телеканала "ТСН" вечером, 26 августа.

В тоже время, он подчеркнул, что "это большой риск и ответственность".

"Понимая, что ты отдаешь часть своей жизни, свободы, своего риска, своего бизнеса – и это большая ответственность … Я сижу среди вас всех, как это было 2 года назад, и разговариваю, как СЕО большой компании, наибольшего продакшена тогда в Украине. Это также был стартап для Украины. Передовая компания. Это риски.. а вдруг – удастся? И, если таких, как я, будет много в нашей стране, а они есть, эти люди существуют среди нас, и, если они рискуют – это раз .. другое - доверие нужно заслужить. Власть должна показывать, что она что-то делает", - сказал он.