США передали талібам список співпрацювали з ними афганців

Сполучені Штати надали радикального руху "Талібан" список американців, афганців, які співпрацювали з США, та володарів грін-карт, яких американська влада хотіли вивезти з країни, повідомляє ТАСС.

За даними Politico, Вашингтон пішов на такий крок, щоб забезпечити цим людям доступ до аеропорту Кабула, однак це рішення викликало невдоволення серед американських законодавців і військових.

"Відверто кажучи, вони помістили всіх цих афганців в список смертників", - заявив виданню представник збройних сил США.

Центральне командування американських ЗС відмовилося прокоментувати дану інформацію.