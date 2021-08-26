США передали талібам список співпрацювали з ними афганців
Сполучені Штати надали радикального руху "Талібан" список американців, афганців, які співпрацювали з США, та володарів грін-карт, яких американська влада хотіли вивезти з країни, повідомляє ТАСС.
За даними Politico, Вашингтон пішов на такий крок, щоб забезпечити цим людям доступ до аеропорту Кабула, однак це рішення викликало невдоволення серед американських законодавців і військових.
"Відверто кажучи, вони помістили всіх цих афганців в список смертників", - заявив виданню представник збройних сил США.
Центральне командування американських ЗС відмовилося прокоментувати дану інформацію.