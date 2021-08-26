Зеленський затвердив Стратегію зовнішньої політики України

Президент України Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення Ради нацбезпеки та оборони від 30 липня 2021 року "Про Стратегію зовнішньої політики України", повідомляє Інтерфакс-Україна.

Відповідний указ №448/2021 разом з рішенням РНБО і текстом Стратегії був оприлюднений на сайті глави держави в четвер і набирає чинності з дня його опублікування. Згідно з указом, відповідальним за виконання рішення РНБО є секретар Ради Олексій Данилов.

Стратегія містить основні пріоритети та стратегічні цілі зовнішньополітичної діяльності України: курс держави на членство в ЄС і НАТО, відновлення територіальної цілісності та протидія агресії Росії, просування українського експорту і залучення інвестицій, співпраця з іншими державами та міжнародними організаціями тощо.