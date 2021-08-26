Зеленський звинуватив іноземний бізнес в антирекламі України

Президент Володимир Зеленський заявив, що інвестиційна привабливість України знизилася через антирекламу з боку інших країн та бізнесу у цих країнах.﻿ Таку думку він висловив в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі 1+1, повідомляє Ділова столиця.

"Щодо інвестицій… Ми дуже привабливі. Дійсно, через різну антирекламу України, і в цьому зацікавлено багато країн, багато різного іноземного бізнесу, щоб ми не виходили, тому що ми дуже "cheap-люди", дешеві люди (дешева робоча сила — "ред."). Наші ІТшники "сировину" роблять і "прекрасно", хай вони не будуть окремими субʼєктами. Я вважаю, що все це політика, геополітика, бізнес-політика, але вся ця інвестиційна привабливість у нас через антирекламу впала на деякий час" , — сказав Зеленський.

Водночас глава держави підкреслив, що потрібно показувати світові інвестиційну привабливість, здійснювати для цього різні заходи, зокрема, як це було під час саміту Кримської платформи, куди приїхали 46 іноземних делегацій.

Президент зазначив, що попри ризики, які, за його словами існують, заробити так, як в Україні, західний бізнес не може "там десь".