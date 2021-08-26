Миру напророкували війну через крах імперії США

Оглядач британського видання The Economist Ніл Фергюсон передбачив світу велику війну через крах панування США у світі, повідомляє Лента.Ру.

Як вважає журналіст, Сполучені Штати повторюють шлях Британської імперії, яка прийшла в занепад в першій половині XX століття. Про це говорять, в тому числі зовнішньополітичні події, такі як безладна евакуація армії з Афганістану, а також спад економіки США.

На думку Фергюсона, Вашингтон не має таких великих колоній, якими колись володів Лондон, але американські війська розквартировані в більш ніж 150 країнах, відзначається в матеріалі.

"Придбати таку розлогу глобальну відповідальність було непросто. Але вважати, що позбутися її буде простіше - омана" , - пише автор статті.

Він висловив думку, що захід американської величі та сходження Китаю як великої світової держави призведе дві країни до неминучого зіткнення в Східній Азії. В результаті зміни балансу сил в цьому регіоні між Пекіном і Вашингтоном спалахне серйозний військовий конфлікт за контроль над Тайванем. Таким чином, США виявляться перед вибором: прийняти виклик і влізти в довге та важке збройне протистояння або поступитися Китаю.