Заступником директора львівського ДБР став батько українофобки

Анастасія Тарасюк обзивала українців, а також її ловили п'яною за кермом. Колишня дружина Тарасюка - суддя, яка відправила під домашній арешт активістів Філімонова і Ратушного, що протестували на Банковій, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Зліва - новий заступник директора управління ДБР у Львові Анатолій Тарасюк. Праворуч - його дочка, студентка юрфаку університету імені Шевченка Анастасія Тарасюк, яка називала українців "бидлом", реагуючи на заборону в'їзду до України якогось російського репера" , - сказано в повідомленні "Центра протидії корупції".

У Центрі нагадали, що у 2020 році Анастасію затримували в центрі Києва "з явними ознаками алкогольного сп'яніння". Колишня дружина Анатолія Тарасюка - суддя Печерського суду Крістіна Константинова.

"Вона відправила під домашній арешт активістів Філімонова і Ратушного, які кілька місяців тому протестували на Банковій, а раніше дозволяла обшуки в Автомайдані" , - пише ЦПК.

Сам Тарасюк в листопаді 2020 року став керівником Управління ГБР, яке займається розслідуванням злочинів під час Майдану. Проти його призначення виступали адвокати сімей героїв Небесної сотні.