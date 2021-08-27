Де Дзербі відреагував на результати жеребкування Ліги чемпіонів

Головний тренер "Шахтаря" Роберто Де Дзербі прокоментував результати жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів. "Гірники" потрапили в один квартет до мадридського "Реалу", міланського "Інтеру" та молдавського "Шерифу", повідомляє УНИАН.

"Міланський "Інтер" та "Реал" змінили тренерів, але, можливо, навіть поліпшили рівень. У групі є й "Шериф". Я не надто добре знаю цю команду, однак вони відмінно грали з "Динамо" (Загреб). Після жеребкування Ліги чемпіонів завжди складно сказати, наскільки група легка або важка. У Лізі чемпіонів можна натрапити на "Ліверпуль", "Манчестер", ПСЖ... Просто гратимемо і подивимось" , - зазначив Де Дзербі.

Де Дзербі також прокоментував силу "Інтера", з яким неодноразово зустрічався в чемпіонаті Італії, коли працював в "Сассуоло":

"Інтер - міцна команда із сильними футболістами. Вони поміняли тренера. Тактично він, можна сказати, грає майже так само, як і попередній наставник. "Інтер" утратив Лукаку та Хакімі, але підписав Джеко, Чалханоглу, Корреа, тому я вважаю, що в них дуже міцна команда".

"Коли я був молодим, усі в Італії, звісно, дивилися на "Реал" як на грандіозний клуб, грандіозну команду, де завжди виступали міцні футболісти. Можливо, через це я на пресконференціях говорив про "Реал". Насправді останніми роками "Барселона" в Іспанії стала кращою, ніж "Реал". Однак "Реал" все ще одна з найкращих, найсильніших команд у Європі. Вони чудово виступають, у них міцні футболісти. Гратимемо, подивимось, як буде на полі, побачимо наш рівень" , - додав керманич "гірників".