Поліцейські на Трампа подали до суду через штурм Капітолію

Семеро поліцейських Капітолію подали в суд на колишнього президента США Дональда Трампа, організаторів його виборчої кампанії та прихильників-радикалів з надією довести, що ті спровокували штурм конгресу або безпосередньо в ньому брали участь, повідомляє Лента.Ру.

"Співробітники правоохоронних органів ризикували своїми життями, захищаючи Капітолій від насильницького і масового нападу - нападу, який підзахисні спровокували" , - йдеться в заяві.

Воно було подано до Окружного суду США по округу Колумбія, який розташований в американській столиці Вашингтоні. Автори позову вважають, що в результаті дій підзахисних вони піддалися вербальному і фізичному насильству, в тому числі із застосуванням сльозогінного газу, аерозолів для відлякування ведмедів та образ расистського характеру.