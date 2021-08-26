На Буковині зафіксували першу смерть від "Дельти"

У Чернівецькій області зафіксували першу смерть від штаму коронавірусу Дельта. Померлим виявився 66-річний чоловік, який не був вакцинований від коронавірусу, повідомляє Новое время.

Про це розповіла головний санітарний лікар області Наталія Гопко. Про смерть пацієнта Гопко повідомила в середу, 25 серпня.

За словами Гопко, можна припустити, що чоловік не є першим померлим від штаму Дельта, проте він став першим, який потрапив в поле зору медиків. Таке припущення можна зробити, оскільки позитивний аналіз померлого знаходився серед 54 зразків, в яких підтвердили індійський штам вірусу.