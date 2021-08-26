Байден наказав готуватися до атаки об'єктів ІГІЛ

Президент США Джо Байден заявив, що країна зробить все можливе, щоб покарати тих, хто стоїть за терактами в афганському Кабулі, повідомляє Кореспондент.

Про це у четвер, 26 серпня він заявив у своєму зверненні до нації. За його словами, американські військові завдадуть удару по осередку Ісламської Держави в Афганістані та Пакистані.

"Цього вечора в Кабулі стався теракт, про який ми говорили і якого ми побоювалися. За оцінками розвідувальної спільноти, угруповання, відома як ІГІЛ, зробила атаку, яка забрала життя американських військовослужбовців, які охороняли аеропорт, і важко поранила ще кількох" , - зазначив він.

Американський лідер також пообіцяв схвалити збільшення контингенту США в Афганістані, якщо військовим це знадобиться.