У Києві "Гостинний двір" взяли під держохорону

З 26 серпня національний пам'ятник "Гостинний двір" знаходиться під державною охороною Національної поліції України, повідомила пресслужба відомства, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Встановлення державної охорони - перший крок для того, щоб почати в Гостиному дворі термінові протиаварійні роботи, поки з урахуванням думки фахівців, суспільства, буде затверджена концепція розвитку Гостиного двору і розроблена наукова проєктна документація" , - цитує пресслужба міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка в четвер.

Раніше охорону здійснювали приватні охоронці орендаря.

Як повідомлялося, 19 травня Кабінет міністрів змінив категорію пам'ятника "Гостинний двір" в Києві на категорію національного значення, а також присвоїв охоронний номер.

18 червня Фонд державного майна України передає "Гостинний двір" в сферу управління Міністерства культури і інформаційної політики.