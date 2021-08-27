Байдену снова предложили объявить импичмент

Члени Республіканської партії США закликали до імпічменту або відставку президента країни Джо Байдена на тлі терактів, що сталися в аеропорту Кабула, повідомляє Лента.Ру.

З такою пропозицією у своєму Twitter-акаунті виступила Ніккі Хейлі (Nikki Haley), яка займала в адміністрації Дональда Трампа (колишній американський лідер) посаду постпреда при ООН.

За її словами, нинішнього главу держави варто відправити у відставку, оскільки він не справляється з ситуацією в Афганістані. Ініціативу Хейлі підтримав конгресмен Ронні Джексон (Ronny Jackson) від штату Техас, який також висловив свою думку в Twitter. Він звинуватив Байдена в «грубій недбалості» в Афганістані.

До них приєднався член палати представників конгресу Грег Ст'юбен (Greg Steube).