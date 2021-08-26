Зеленський "активував" рішення РНБО щодо створення кібервійськ

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, який вводить в дію рішення Ради нацбезпеки та оборони України від 14 травня «Про невідкладні заходи з кібероборони держави», що передбачає створення кібервійськ у структурі Міністерства оборони, повідомляє Радіо Свобода.

Відповідний документ оприлюднений на сайті президента 26 серпня. Згідно з указом, Кабінет міністрів має розрахувати обсяг матеріально-технічних і фінансових ресурсів, необхідних для створення і належного функціонування кібервійськ, і у двомісячний строк розробити і внести на розгляд Верховної Ради законопроєкт про створення кібервійськ.

Рішення було ухвалене для захисту суверенітету держави, забезпечення її обороноздатності, запобігання збройному конфлікту та відсічі збройної агресії в кіберпросторі, йдеться в указі.

Крім того, президент Зеленський затвердив оновлену Стратегію кібербезпеки України на наступні п’ять років, яку РНБО ухвалила 14 травня цього року.

У липні у Службі безпеки України повідомили, що фахівці нейтралізували понад тисячу кібератак та інцидентів на ресурси органів влади та об’єктів критичної інфраструктури протягом першого півріччя поточного року.