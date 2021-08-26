Україна оплатить послуги КНР по супутниковому зондуванню

Національний центр управління та випробувань космічних засобів заплатить 22,5 млн гривень китайській China Great Wall Industry Corporation за послуги з надання бортового ресурсу супутників дистанційного зондування Землі. Про це свідчать дані в системі Prozorro, повідомляє Дзеркало тижня.

Йдеться про супутники надвисокої дозволеності серії SuperView-1 (01,02,03,04) та інші супутники типу SuperView. Через відсутність достатньої кількості тендерних пропозицій процедуру відкритих торгів скасовували двічі. В результаті послугу вирішили закупити у китайської компанії "China Great Wall Industry Corporation".

"НЦУВКЗ є єдиною в Україні організацією, яка забезпечує весь спектр заходів з експлуатації космічних систем різного призначення, в тому числі дистанційного зондування Землі. Однак на сьогодні Україна не має власних космічних апаратів" , - сказано в описі до тендеру.

Через це послуги закуповують в іноземних компаній-операторів космічних систем. Дані, отримані в ході зондування, використовують для покриття потреб державних споживачів, особливо сектора безпеки та оборони.