Україна оплатить послуги КНР по супутниковому зондуванню

Україна оплатить послуги КНР по супутниковому зондуванню

Національний центр управління та випробувань космічних засобів заплатить 22,5 млн гривень китайській China Great Wall Industry Corporation за послуги з надання бортового ресурсу супутників дистанційного зондування Землі. Про це свідчать дані в системі Prozorro, повідомляє Дзеркало тижня.

Йдеться про супутники надвисокої дозволеності серії SuperView-1 (01,02,03,04) та інші супутники типу SuperView. Через відсутність достатньої кількості тендерних пропозицій процедуру відкритих торгів скасовували двічі. В результаті послугу вирішили закупити у китайської компанії "China Great Wall Industry Corporation".

"НЦУВКЗ є єдиною в Україні організацією, яка забезпечує весь спектр заходів з експлуатації космічних систем різного призначення, в тому числі дистанційного зондування Землі. Однак на сьогодні Україна не має власних космічних апаратів", - сказано в описі до тендеру.

Через це послуги закуповують в іноземних компаній-операторів космічних систем. Дані, отримані в ході зондування, використовують для покриття потреб державних споживачів, особливо сектора безпеки та оборони.

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