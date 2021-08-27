Зеленський повідомив про очищення правоохоронної системи

Президент Володимир Зеленський заявив, що процес очищення в правоохоронній системі в країні вже наблизився до "класного результату". Про це український лідер заявив в ефірі ток-шоу Право на владу, повідомляє Кореспондент.

"Я вважаю і бачу, що зараз в правоохоронній системі йде такий справжній момент очищення. Упевнений, що ми дуже близькі до класного результату" , - заявив Зеленський.

Він зазначив, що Україна досягла найкращого результату в очищенні правоохоронної системи, ніж деякі країни Європи.