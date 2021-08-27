У Нігерії десятки школярів звільнені з полону
Кілька десятків учнів ісламської школи-інтернату, викрадених на заході Нігерії в кінці травня, звільнені, повідомляє ТАСС.
Про це інформувало в п'ятницю Agence France-Presse (AFP) з посиланням на директора школи Альхаджі Абубакара Альхасана.
"Учні знаходяться на волі", - повідомив директор.
Він не зміг уточнити, скільки саме людей вдалося врятувати, проте заявив, що "жоден з учнів не знаходиться більше в полоні". Подробиці звільнення не наводяться.
За даними адміністрації школи, шестеро учнів загинули в полоні, ще 15 в червні вдалося втекти.