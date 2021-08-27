Член ВРП забув внести до декларації $230 тис

Член Вищої ради правосуддя Олексій Маловацький стверджує, нібито забув, що у нього були ці гроші. Також, згідно з його декларації, будинок площею 450 кв. м йому вдалося побудувати всього за 2 місяці, повідомляє Цензор.НЕТ.

Про це йдеться у розслідуванні видання "Про суд". Зараз Олексій Маловацький виконує обов'язки голови Вищої ради правосуддя. Членом ВСП він був призначений в травні 2015 року, повторно його обрали в цей орган в лютому 2019 року. Повторне обрання відбулося попри те, що цю посаду одна і та ж особа не може займати два терміни поспіль.

Редакція "Про суд" проаналізувала доходи сім'ї Маловацького по всіх наявних в публічному доступі деклараціям.

"Член ВРП регулярно має високу зарплату. Найбільше йому виплатили у 2019-му - аж 3, к млн грн. До цього на пару з дружиною продав столичну квартиру. Дружина чиновника - Наталя Маловацький працює приватним нотаріусом. Найбільш плідним для неї виявився 2017 рік , коли вона заробила 1,6 млн грн, не рахуючи половини проданої квартири" , - пише видання.

Маловацький володіє квартирою площею 43 квадратних метрів на вул. Саксаганського в центрі Києва. Згідно з угодою іпотеки, до 2017 року він повинен був виплатити за неї понад 1 млн грн (120 тис. доларів). Дружина члена ВСП Наталія Маловацька в 2017 році купила в будинку на цій же вулиці 2 квартири - площа 57 і 64 квадратних метрів. Їх загальна вартість - 6,87 мнл грн (258 тис. доларів). У 2018 році житло об'єднали - вийшла одна трикімнатна квартира площею 118 квадратних метрів. Згідно з незалежною оцінкою, дві квартири сім'ї Маловацьких разом коштують майже 11 млн грн.

"29 березня 2017 року Маловацький подав щорічну декларацію за 2016 рік, де вказує, що у сім'ї є 190 000 доларів готівки. В цей же день вони купують першу квартиру в Royal Tower. А через 18 днів подає виправлену декларацію за цей же рік, де вже вказує, що готівки у них 420 000 доларів. Ви вірите, що член ВРП забув про 230 000 доларів кеша?" , - пише "Про суд".

Також у сім'ї є дві земельні ділянки в Горбовичах на Київщині. На них розміщений будинок площею 445 квадратних метрів. У будинку 8 кімнат, тренажерний зал, ліфт і зимовий сад. У момент реєстрації житло коштувало понад 260 тис. доларів. Походження цих грошей невідомо.