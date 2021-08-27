На Марсі зафіксували масштабний зсув: в ESA показали фото

На Марсі зафіксували зняли величезний зсув довжиною 5 км. Знімок зробив орбітальний апарат ExoMars Trace Gas Orbiter, повідомляє Обозреватель.

Зсув трапився на краю кратера шириною 35 км у районі Еоліда на Марсі, координати: 151,88°E/27,38°S. Фото опублікувало Європейське космічне агентство (ESA).

Вчені пояснили, що зсуви – це геоморфологічні процеси, що відбуваються в певних умовах навколишнього середовища. На Марсі, як і на Землі, вони бувають різних форм і розмірів, і земні аналоги використовуються для розуміння аналогічних процесів, що спостерігаються на планетних тілах.

Зсув на Марсі. Джерело: ESA

На цьому конкретному фото показано великі деталі зсуву, такі як поздовжні борозенки та гребені потоку. Ударні кратери на пелюстці вказують на те, що це не недавня подія, але точна дата його утворення залишається складним завданням. Знімок було зроблено 13 квітня 2021 року.

Зазначається, що TGO прибув на Марс у 2016 році, але почав свою повноцінну місію тільки в 2018 році. Космічний апарат аналізує атмосферні гази Марса і складає карту поверхні Червоної планети, де є місця з водою.

Також TGO буде передавачем даних для другої місії ExoMars, що містить марсохід Rosalind Franklin і платформу Kazachok, коли вона прибуде на Марс у 2023 році.