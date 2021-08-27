Призначено нового голову "Укравтодору"

Призначено нового голову "Укравтодору"

Переможцем конкурсу на посаду голови Державного агентства автомобільних доріг став нинішній в.о. голови «Укравтодору» Євген Кузькін, повідомляє Дзеркало тижня.

Відповідне рішення Кабінет міністрів затвердив на засіданні в четвер, 26 серпня, сповістив народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.

До цього Кузькін обіймав посаду першого заступника голови «Укравтодору» Олександра Кубракова. Після призначення Кубракова міністром інфраструктури Кабмін поклав на Кузькіна обов'язки тимчасового керівника відомства.

До приходу в «Укравтодор» Кузькін працював на керівних посадах в Міністерстві фінансів, Харківської обласної державної адміністрації та обласному управлінні Державної податкової служби.

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