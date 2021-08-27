Призначено нового голову "Укравтодору"

Переможцем конкурсу на посаду голови Державного агентства автомобільних доріг став нинішній в.о. голови «Укравтодору» Євген Кузькін, повідомляє Дзеркало тижня.

Відповідне рішення Кабінет міністрів затвердив на засіданні в четвер, 26 серпня, сповістив народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.

До цього Кузькін обіймав посаду першого заступника голови «Укравтодору» Олександра Кубракова. Після призначення Кубракова міністром інфраструктури Кабмін поклав на Кузькіна обов'язки тимчасового керівника відомства.

До приходу в «Укравтодор» Кузькін працював на керівних посадах в Міністерстві фінансів, Харківської обласної державної адміністрації та обласному управлінні Державної податкової служби.