День сала: свята та події 27 серпня

У цей день у світі відзначаються Міжнародний день боксу, День першого поцілунку, День мемів, Міжнародний день лотереї, повідомляє УНИАН.

В Україні - День сала, в США - День Ліндона Бейнса Джонсона, День нафти, день Тарзана, День запеченого крему, День любителів бананів, День "Просто так", П'ятниця "Прости свого ворога", в Молдові - День незалежності, на Кіпрі - Винний фестиваль в Лімассолі, в Гвінеї - День жіночого повстання.

Пам'ятні дати 27 серпня, річниці та події

У цей день в 1783 році над Парижем був здійснений перший політ шарльєра - аеростата, наповненого "летючим газом". Запустив повітряну кулю, наповнену воднем, французький фізик-винахідник Жак Шарль, майбутній президент Французької академії. Правда, цей експеримент пройшов через два з половиною місяці після запуску повітряної кулі братів Монгольф'є. Шарль до останнього дня свого життя оскаржував у братів першість в повітроплаванні.

У 1855 році в Лондоні була продемонстрована похідна кухня, на якій їжу для батальйону приготували, використовуючи 21 кг дров замість звичайних 800 кг.

У 1859 в цей день полковник Едвін Дрейк поблизу американського міста Тайтатствілла, штат Пенсільванія, пробурив першу нафтову свердловину. Ця дата вважається початком розвитку американської нафтової промисловості.

У 1875 році французький хімік Лекок де Буабодран відкрив передбачений Менделєєвим елемент галій.

У 1900 році в Англії відкрився рух перших міжміських автобусів.

У 1908 році в Бельгії був створений футбольний клуб "Андерлехт".

У 1912 році Едгар Райс Берроуз опублікував в журналі перше оповідання про пригоди Тарзана.

27 серпня 1940 року в Нью-Йорку була продемонстрована перша кольорова електронна система, придатна для практичного застосування, автором якої був Угорський емігрант Пітер Карл Голдмарк. Роботи з удосконалення цього винаходу тривали до 1950 року, а в 1951 році американська радіомовна компанія СВЅ (Columbia Broadcasting System) відкрила кольорове телемовлення в Нью-Йорку, Бостоні та інших містах США. З 1953 року в США було розпочато кольорове телемовлення за системою NTSC, що стала стандартною в Канаді та інших країнах Західної півкулі, а також в Японії.

У 1946 році в США було випробувано крісло пілота, що автоматично катапультується.

У 1955 році вийшло в світ перше видання Книги рекордів Гіннесса. Історія "Книги рекордів Гіннесса" почалася в 1951 році. На одній великосвітській англійській вечірці виникла жартівлива суперечка про те, яка з європейських пташок літає швидше за всіх: золота іржанка або шотландська куріпка. Один з учасників цієї суперечки, сер Х'ю Бівер, повернувшись додому, раптом вирішив зібрати інформацію про всякі нестандартні рекорди і видати про це книгу. Її вирішено було назвати "Гіннес", на честь стародавнього родового імені сімейства сера Х'ю. Для підготовки видання в Лондоні було створено особливе агентство, яке реєструвало різноманітні цікаві досягнення. Робота над книгою була доручена власникам одного з інформаційних агентств - братам Норрісу і Россу Макуіртерам.

У процесі збору інформації, були розглянуті численні факти про безліч рекордів і зібрані свідчення авторитетних експертів, з приводу їх справжності. В результаті 27 серпня 1955 року перший тираж "Гіннесса" обсягом 198 сторінок побачив світ. На наступний рік "Книга" очолила список британських бестселерів. З тих пір це довідкове видання щорічно фіксує відомості про видатні досягнення людей і тварин, унікальні явища і курйози.

Наприклад, 27 серпня 1994 року гіннесівські експерти зафіксували рекордну дальність плювання вишневою кісточкою – 28,98 м, виконаного таким собі Хорстом Ортманном в німецькому Лангенталі. Сьогодні "Книга рекордів Гіннесса", що видається щорічно тиражем понад 80 мільйонів примірників на 40 мовах, продається в більш ніж 100 країнах світу.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 27 серпня вшановує пам'ять Міхея Морасфітянина, одного з 12 малих пророків. Інші назви свята: "Міхей", "Камнеклад", "Камнеріз". У цей день за силою вітру судили про майбутню погоду.

Що сьогодні не можна робити

Не можна лінуватися - накличете на себе біду. А якщо хтось вам запропонує товар, не відмовляйтеся. Все, що ви купите, повір'ям принесе удачу.

Прикмети на 27 серпня

З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

сильний вітер - вересень буде дощовим і холодним;

листя тополі вкрилися вологою - до дощу;

день безвітряний - зима не буде суворою.

Іменини 27 серпня

Іменини у Аркадія, Володимира, Олексія, Єви, Матвія, Феодосія, Федора, Міхея, Василя, Євдокії, Олександри та Миколи.