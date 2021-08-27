На управління Афганістаном претендує терорист зі списку США

Один з лідерів талібів і кандидат в раду по управлінню Афганістаном Халіль ар-Рахман Хаккані був оголошений Вашингтоном в розшук як один з найнебезпечніших терористів, повідомляє Лента.Ру.

Як передає NBC, чоловік став кандидатом на місце в раді, його хочуть включити до списку 12 осіб, яким довірять управління країною. За даними телеканалу, в перелік розшукуваних він потрапив десять років тому, за інформацію про його місцеперебування американська сторона готова заплатити п'ять мільйонів доларів.

Наразі Халіль ар-Рахман Хаккані очолює службу безпеки талібів у Кабулі. У четвер, 26 серпня, він заявив журналістам, що "Талібан" працює над відновленням порядку в Афганістані.