Байден оголосив хвилину мовчання в пам'ять про загиблих у Кабулі

Американський лідер Джо Байден оголосив хвилину мовчання в пам'ять про загиблих під час вибухів поблизу аеропорту Кабула. Висловити співчуття сім'ям загиблих він попросив у четвер, 26 серпня, в зверненні до нації, повідомляє Кореспондент.

"Я прошу вас приєднатися до мене в хвилину мовчання в пам'ять про військових і цивільних, які віддали свій останній борг" , - сказав він.

Нагадаємо, що в четвер біля будівлі аеропорту Кабула прогриміли два вибухи, влаштовані терористами-смертниками. За попередніми даними, загинули не менше 90 осіб. Серед жертв опинилися 12 американських військових.