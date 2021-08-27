"Талібан" не побачив причетності бен Ладена до 11 вересня
Представник руху «Талібан» Забіхула Муджахід заявив в інтерв'ю NBC News про відсутність доказів причетності Усами бен Ладена до терактів 11 вересня 2001 року, повідомляє Лента.Ру.
"Коли Усама бен Ладен став проблемою для американців, він був в Афганістані. Хоча не було ніяких доказів його причетності до 11 вересня", - наводить слова Муджахіда Washington Post.
Він нагадав, що таліби обіцяли не використовувати територію Афганістану для нападів проти кого-небудь.