Директора львівської фірми підозрюють у великому розпилі держкоштів

Директора компанії зі Львова підозрюють у привласненні майже 1,5 млн грн бюджетних коштів на реконструкції підвісного моста. Також посадовій особі оголосили підозру в службовій підробці, повідомляє Интерфакс-Украина.

За даними Львівської обласної прокуратури, у 2019-20 роках 29-річний директор підприємства-підрядника, який виконував будівельно-ремонтні роботи по реконструкції підвісного моста через річку Західний Буг в місті Червоноград, вносив в акти прийому виконаних робіт свідомо неправдиві дані щодо обсягу проведених робіт. Але фактично зазначені в документах роботи не були виконані.

Внаслідок таких дій, вважають в прокуратурі, керівник компанії-підрядника заволодів майже 1,5 млн грн місцевого бюджету. Досудове слідство триває.