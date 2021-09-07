Глоба назвав знаки Зодіаку, на які у вересні 2021 звалиться багатство

Гороскоп на вересень 2021 від знаменитого астролога Павла Глоби розповість про три знаки Зодіаку, яким перший місяць осені принесе велику грошову удачу. Цим улюбленцям долі вдасться не тільки р﻿озв'язувати фінансові проблеми, але і, ймовірно, підробити, повідомляє РБК-Украина.

Телець

Астролог каже, що у вересні Телець може розраховувати на додатковий прибуток. Не виключено, що з'являться боржники, або ж Ви вступите в спадок. В цілому, вас чекають зміни тільки на краще. Головне - слухайте інтуїцію і поради близьких людей.

Рак

Дійте і будьте ініціативними, якщо хочете зайняти лідерські позиції. Астролог каже, що ваша активна праця обов'язково винагородиться у вересні преміями. А щоб гроші не йшли так само легко, як приходять, правильно розподіляйте бюджет.

Стрілець

У вересні вам можуть запропонувати додатковий заробіток - обов'язково погоджуйтеся. Всі зміни будуть на благо, не потрібно їх боятися, а тим більше відмовлятися від вигідних пропозицій.

За словами Павла Глоби, сприятливими днями у вересні будуть 8, 12, 13, 16 число, а несприятливими - 1, 3, 4, 6 число.

Автор: Світлана Мащенко