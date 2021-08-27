Під Рівним неповнолітня народила біля будинку

У Рівненській області в селі Губків 17-річна дівчина народила дитину на вулиці біля свого будинку. Про це в четвер, 26 серпня, передає Рівненський обласний центр екстреної допомоги, повідомляє Кореспондент.

Медики розповіли, що інцидент стався в середу, 25 серпня.

"Породіллю на вулиці вже з немовлям випадково побачила її мати. Вона викликала медиків" , - повідомили лікарі.

Коли медики прибули то дівчина була вже в будинку на ліжку.

"Неповнолітня відмовилася від огляду і від розмови з лікарями. Вона дозволила лише виміряти тиск і пульс. Показники гемодинаміки були в нормі" , - зазначили вони.

Як запевнили рідні, вони навіть не підозрювали про вагітність дівчини.

"Під час огляду у немовляти виявлено поверхневе дихання, загальні шкірні покриви холодні, а шкірні покриви голови та обличчя синюшного кольору. По вираженим ознаками - хлопчик народився передчасно" , - йдеться в повідомленні.

Маму і немовля доставили до Рівненської обласної клінічної лікарні.